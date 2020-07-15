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Первый поединок предстоящего Мундиаля состоится на стадионе Аль-Байт.

Следующий чемпионат мира состоится в 2022 году, а хозяином турнира выступит Катар. Международная федерация футбола на своем официальном сайте опубликовала календарь поединков предстоящего мундиаля, который пройдет на восьми стадионах.

Первый матч ЧМ-2022 состоится 21 ноября, в котором сборная Катара встретится с пока еще неизвестным соперником на арене Аль-Байт. Групповой этап продлится до 2 декабря, встречи 1/8 финала пройдут с 3 по 6 декабря, 1/4 финала — 9–10 декабря, 1/2 финала — 13–14 декабря.

Матч за третье место же состоится 17 декабря на стадионе Халифа, а финальный поединок запланирован на 18 декабря и пройдет на арене Лусаил, которая вмещает в себя 80 тысяч зрителей.

Вашему вниманию полное расписание матчей чемпионата мира-2022: