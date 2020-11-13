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Делай ставки, не прекращая общение со своими друзьями!

В данной статье будет описана краткая инструкция использования нового бота ставок через Telegram.

Теперь каждый пользователь приложения Telegram, сможет подключиться к боту ставок Betandyou не выходя из своих бесед с друзьями.

Как же начать пользоваться ботом ставок от Betandyou?

Многие пользователи Telegram уже давно успели освоить все удобства и функции этого приложения, и теперь каждый пользователь Betandyou имеет возможность подключить для себя сервис ставок в самом приложении.

Для этого Вам достаточно в графе «Поиска» ввести название бота «@BetandYouOfficialBot» — это бот букмекерской конторы Betandyou в Telegram. После этого, Вам откроется доступ к самому боту. Как только Вы нажмете кнопку «Старт», сервис автоматически откроет Вам свои возможности.





В открытом окне, Вы сможете увидеть 4 кнопки, которые помогут продолжить Ваш путь в использовании данного бота. Круто, правда? :)

Кнопка «Помощь» откроет более подробную инструкцию для всех возможностей.

Могу я пополнить или вывести свой выигрыш через Telegram?

Конечно, но для начала Вам нужно сделать ставку. Как это работает?

После того, как Вы вошли авторизовавшись через почту или ID вашего профиля на сайте компании, Вам откроются возможности делать ставки на любой вид спорта который Вам интересен, лайв режим, посмотреть свои личные данные, историю ставок и многое другое.

Вам будет доступна возможность не выходя из приложения пополнить счет или вывести свой выигрыш.

Стоит отметить, что работа над улучшением функционала и новые возможности находится в активном процессе, что конечно же, очень радует.

Делать ставки на Betandyou стало гораздо проще, благодаря простой и интуитивно понятной структуре, которую данный букмекер смог адаптировать под приложение Telegram.

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