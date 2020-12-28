Другое

В обоих случаях результативные действия футболистов помогли их командам пройти в следующий раунд.

Раунд 1/64 финала Кубка Шотландии так и могла бы пройти незамеченной для большинства футбольных фанатов по всему миру, если бы не одно примечательное совпадение.

Братья Крейг и Энди Макаскиллы, которые выступают за Кейт и Баки Тистл соответственно, сумели оформить "сухие листы" в виде гола с помощью прямого удара от углового флажка в параллельно идущих поединках.

A proud day for the MacAskill family yesterday, as brothers Craig and Andy BOTH scored directly from corners in two different First Round matches.#ScottishCup | @KeithFC | @BuckieThistle pic.twitter.com/ra9qLjcBwi — Scottish Cup (@ScottishCup) December 27, 2020

Точный удар Крейга Макаскилла позволил его команде начать дополнительное время в матче против Хилл оф Бит (4:2, 2:2 в основное время) с собственного забитого мяча, в то время как гол Энди стал лишь половиной от его общего дубля в матче против Альбион Роверс (3:0).

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.