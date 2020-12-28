В обоих случаях результативные действия футболистов помогли их командам пройти в следующий раунд.
Кубок Шотландии, edinburghnews.scotsman.com
28 декабря 2020, 07:25
Раунд 1/64 финала Кубка Шотландии так и могла бы пройти незамеченной для большинства футбольных фанатов по всему миру, если бы не одно примечательное совпадение.
Братья Крейг и Энди Макаскиллы, которые выступают за Кейт и Баки Тистл соответственно, сумели оформить "сухие листы" в виде гола с помощью прямого удара от углового флажка в параллельно идущих поединках.
Точный удар Крейга Макаскилла позволил его команде начать дополнительное время в матче против Хилл оф Бит (4:2, 2:2 в основное время) с собственного забитого мяча, в то время как гол Энди стал лишь половиной от его общего дубля в матче против Альбион Роверс (3:0).
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