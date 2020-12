Раунд 1/64 финала Кубка Шотландии так и могла бы пройти незамеченной для большинства футбольных фанатов по всему миру, если бы не одно примечательное совпадение.

Братья Крейг и Энди Макаскиллы, которые выступают за Кейт и Баки Тистл соответственно, сумели оформить "сухие листы" в виде гола с помощью прямого удара от углового флажка в параллельно идущих поединках.

A proud day for the MacAskill family yesterday, as brothers Craig and Andy BOTH scored directly from corners in two different First Round matches.#ScottishCup | @KeithFC | @BuckieThistle pic.twitter.com/ra9qLjcBwi