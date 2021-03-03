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Федерация футбола Франции получила отказ от властей в проведении поединка при поддержке болельщиков на стадионе.

Национальную сборную Украины в марте ожидают три поединка отбора на чемпионат мира 2022 года, первым из которых станет выездная встреча со сборной Франции.

Как сообщает L'Équipe, противостояние подопечных Дидье Дешама и команды Андрея Шевченко пройдет на парижском стадионе Стад де Франс без поддержки зрителей.

По информации источника, Федерация футбола Франции (FFF) делала запрос на допуск небольшого количества болельщиков на трибуны стадиона, однако власти ответили отказом.

Вполне возможно, что к концу недели решение о недопуске фанатов на матч Франция — Украина, который состоится 24 марта, будет пересмотрено.

Напомним, что ознакомиться с календарем поединков сборной Украины на 2021 год вы можете на Football.ua. В марте "желто-синих" также ожидают две домашних встречи в рамках отбора на ЧМ-2022 против Финляндии и Казахстана.