Нене стал самым возрастным игроком, который забивал в матчах турнира.
Нене, Getty Images
14 июля 2021, 06:40
Флуминенсе в поединке 1/8 финала Копа Либертадорес уверенно обыграл Серро Портеньо со счетом 2:0. В составе бразильского клуба голами отметились Нене и Эгидио.
По информации OptaJoao, бразильский хавбек Нене стал самым возрастным автором гола в матчах турнира. В момент гола ему было 39 лет и 359 дней.
Таким образом, Нене побил рекорд Карлоса Анхеля Лопеса, который отметился голом за Боливар, когда ему было 38 лет и 281 день. Это было в 1991 году.
Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.