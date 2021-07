Флуминенсе в поединке 1/8 финала Копа Либертадорес уверенно обыграл Серро Портеньо со счетом 2:0. В составе бразильского клуба голами отметились Нене и Эгидио.

По информации OptaJoao, бразильский хавбек Нене стал самым возрастным автором гола в матчах турнира. В момент гола ему было 39 лет и 359 дней.

🇧🇷⚽💥 Nene gave @FluminenseFC the lead with this powerful, controlled strike from the edge of the box! pic.twitter.com/PVsX4j8SuG