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Колишній гравець Ювентуса став частиною інвесторської групи клубу MLS.

Лос-Анджелес офіційно оголосив, що Джорджо К'єлліні став співвласником клубу. Легендарний італійський захисник завершив ігрову кар'єру наприкінці 2023 року, а вже у 2024-му став частиною управлінської структури клубу.

"A place where football, culture and ambition meet."



📰 Giorgio Chiellini is now part of LAFC Ownership pic.twitter.com/bxx8WocCf2 — LAFC (@LAFC) July 8, 2025

"Приєднання до групи власників LAFC – це велика честь для мене", – сказав К'єлліні.

Італієць приєднався до LAFC у червні 2022 року після майже двох десятиліть у складі туринського Ювентуса. У складі американської команди він провів 45 матчів, виграв Кубок MLS 2022 року, двічі ставав чемпіоном Західної конференції, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ та Кубка чемпіонів у 2023 році. У сезоні 2024 року К'єлліні вже працював у клубі як тренер.

Кар'єра К'єлліні охоплює понад 22 роки, протягом яких він здобув дев’ять чемпіонських титулів Серії А, п’ять Кубків Італії, стільки ж Суперкубків Італії та чемпіонство Євро-2020 у складі збірної Італії, за яку він зіграв 117 матчів. Також він був тричі визнаний найкращим захисником Серії А і п’ять разів потрапляв до символічної збірної року.