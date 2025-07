Лос-Анджелес офіційно оголосив, що Джорджо К'єлліні став співвласником клубу. Легендарний італійський захисник завершив ігрову кар'єру наприкінці 2023 року, а вже у 2024-му став частиною управлінської структури клубу.

"A place where football, culture and ambition meet."



📰 Giorgio Chiellini is now part of LAFC Ownership pic.twitter.com/bxx8WocCf2