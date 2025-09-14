Інше

Український захисник допоміг Лос-Анджелесу здобути перемогу над Сан-Хосе Ертквейкс.

Український захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков відзначився дебютною результативною передачею у матчі регулярного чемпіонату МЛС проти Сан-Хосе Ертквейкс.

Його асист уже на першій хвилині гри дозволив Сон Хин Міну відкрити рахунок у поєдинку, який завершився перемогою Лос-Анджелеса з рахунком 4:2.

Для 22-річного футболіста це став перший асист у кар’єрі в американсько-канадській лізі. Загалом матч проти Сан-Хосе Ертквейкс став для українця 23-м у складі Лос-Анджелеса. У цьому сезоні Смоляков вже має один гол та один асист у 19 іграх МЛС.

Нагадаємо, що ЛАФК підписав Артема у лютому 2025 року. Цього серпня він також відзначився результативною передачею у поєдинку Кубка ліг проти мексиканського Тігреса (2:1), а у березні забивав у ворота Сан-Дієго.

У грі ж з Сан-Хосе Ертквейкс український захисник був замінений на 71-й хвилині.