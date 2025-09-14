Інше

Скандал в Саудівській Аравії.

Бразильський захисник Ренан Лоді в односторонньому порядку розірвав контракт з Аль-Хілялем. Про це повідомляє офіційний сайт саудівського клубу.

27-річний колишній гравець мадридського Атлетіко прокоментував цю ситуацію наступним чином.

"Я розпочав сезон-2025/26 з мотивацією принести клубу більше трофеїв, не турбуючись про те, що мені доведеться конкурувати з іншими гравцями. Але після передсезонної підготовки в Німеччині я був здивований, дізнавшись, що не зможу грати в саудівській лізі. У мене буде можливість зіграти лише в декількох матчах Ліги чемпіонів Азії.

Ця ситуація змусила мене задуматися про майбутнє. У мене ще багато мрій у футболі, а в цьому сезоні у мене не буде достатньо ігрового часу. Протягом останніх кількох тижнів я намагався оскаржити це рішення клубу, щоб мати можливість грати у всіх матчах Аль-Хілаля. Але так і не отримав відповіді про те, як цю ситуацію можна вирішити мирним шляхом.

Тому я звернувся за юридичною консультацією і дізнався, що мене не можуть позбавити права займатися своєю професією. Я прийняв рішення відстоювати свої права, як будь-який працівник, якому заважають виконувати роботу. Я дуже сподіваюся, що відповідальні органи розглянуть мою справу якомога швидше, щоб я міг повернутися до того, що люблю, без будь-яких обмежень", – йдеться в заяві захисника на його сторінці в Instagram.

В Аль-Хілалі заявили, що приймуть юридичні заходи після того, як Лоді покинув розташування клубу, а саудівці отримали повідомлення поштою про розірвання контракту.