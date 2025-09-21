Інше

До списку потрапили три гравці Шахтаря.

Півзахисник Монреаля Геннадій Синчук потрапив до рейтингу топ-200 найкращих гравців світу віком до 20 років за версією Міжнародного центру спортивних досліджень CIES.

Також наголошується, що рейтинг складався на основі виступів гравців у 2025 році.

Синчук набрав 70,2 балів у рейтингу, який очолює вінгер Барселони Ламін Ямал, який має 97,7 балів. За ним ідуть захисник "блаугранас" Пау Кубарсі (93,4) та хавбек ПСЖ Варрен Заїр-Емері (87,8).

Також до списку потрапили три футболісти донецького Шахтаря — Лукас Ферейра (75,9), Аліссон Сантана (73,4) та Кауан Еліас (71,8).

Нинішнього сезону Синчук провів 17 поєдинків за Монреаль, у яких забив один гол та одну гольову передачу.