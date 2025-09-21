Інше

Желізко відзначився другим забитим мʼячем у сезоні за польський клуб.

Український півзахисник Лехії Гданськ Іван Желізко забив у матчі 9-го туру чемпіонату Польщі проти Погоні.

Хавбек відзначився у другому таймі, зрівнявши рахунок, а його команда зуміла вирвати вольову перемогу 4:3. Для Лехії це лише друга звитяга у сезоні, тож клуб і далі перебуває на передостанньому місці таблиці.

Для Желізка цей гол став другим у поточному розіграші чемпіонату. Українець виступає за Лехію з літа 2023 року, коли перейшов із латвійської Вальмієри.