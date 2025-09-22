Інше

Наставник ПСЖ випередив конкурентів з Ліверпуля та Інтера.

Журнал France Football оголосив володаря Трофея Яшина, який щороку присуджують найкращому воротарю світу. Переможцем став італійський голкіпер Джанлуїджі Доннарумма.

На церемонії вручення Золотого м’яча-2025 Доннарумма отримав нагороду як найкращий воротар року. Минулого сезону він у складі ПСЖ оформив требл, а нині виступає за Манчестер Сіті.

Трофей Яшина започаткували у 2019 році. Він названий на честь легендарного радянського воротаря Льва Яшина – єдиного голкіпера, який коли-небудь здобував Золотий м’яч. Переможця визначають журналісти, що також голосують за головну нагороду France Football.