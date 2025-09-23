Інше

Ексгравець Ньюкасла і Норвіч Сіті залишив футбол після майже 20 років на професійному рівні.

Колишній голкіпер збірної Нідерландів Тім Крул повідомив про завершення професійної кар’єри у віці 37 років. Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

— Я дійсно жив мрією, яку мав у дитинстві. Кожен матч, кожне тренування і кожен момент сформували мене таким, ким я є сьогодні. Дякую клубам, тренерам, партнерам по команді, моїй прекрасній родині й, найголовніше, уболівальникам за підтримку протягом усієї кар’єри.

Я з нетерпінням чекаю на наступний етап і завжди буду дорожити спогадами, створеними на футбольному полі, — написав Крул.

Тім Крул найбільше відомий за виступами за Ньюкасл Юнайтед та Норвіч Сіті. За свою кар'єру він провів 437 матчів на клубному рівні, з яких 120 завершив без пропущених м’ячів.