Інше

Італійський фахівець може повернутися до Азії після роботи в Європі.

Федерація футболу Узбекистану офіційно вийшла на контакт із Фабіо Каннаваро щодо призначення його головним тренером національної збірної. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Наразі тривають перемовини з італійським наставником та володарем Золотого м’яча. Якщо сторони досягнуть домовленості, Каннаваро може повернутися до роботи в азійському футболі після завершення останнього етапу кар’єри в Європі.

Паралельно з цим, як повідомлялося раніше, Федерація футболу Китаю планувала зробити нову пропозицію Каннаваро очолити збірну. Переговори між сторонами мали відбутися 29 вересня у Мілані.

Нагадаємо, раніше італієць вже відмовляв китайській федерації, розраховуючи на пропозиції від європейських клубів. Проте Каннаваро добре знайомий із китайським футболом: з 2014 по 2015 рік та з 2017 по 2021 рік він очолював Гуанчжоу, а у 2019 році тимчасово керував національною збірною, яка тоді поступилася в товариських матчах Узбекистану (0:1) та Таїланду (0:1).

Останнім клубом у кар’єрі Каннаваро було Динамо Загреб, де він пропрацював лише 3,5 місяці та залишив посаду у квітні цього року.