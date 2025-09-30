Інше

Європейська футбольна асоціація вирішила дати шанс мирній ініціативі, попри тиск щодо відсторонення ізраїльських команд.

УЄФА тимчасово відклав голосування щодо можливого відсторонення Ізраїлю від участі в європейському футболі після того, як президент США Дональд Трамп представив новий мирний план для Палестини та Ізраїлю. Про це повідомляє The Times.

Розгляд цього питання планувався на екстреному засіданні виконавчого комітету УЄФА, де більшість членів підтримувала заборону на виступи ізраїльських клубів та збірної. Однак після зустрічі Трампа з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу керівництво організації вирішило дати шанс мирній ініціативі.

План Трампа отримав підтримку восьми мусульманських та арабських країн — Катару, Саудівської Аравії, Єгипту, Йорданії, ОАЕ, Пакистану, Індонезії та Туреччини. Ініціатива передбачає припинення війни, відбудову Гази та сприяння мирному процесу без примусових переміщень населення.

Напередодні група радників ООН закликала ФІФА та УЄФА дискваліфікувати Ізраїль, посилаючись на звинувачення у геноциді та порушення прав людини в Газі. Водночас у Європейській асоціації підкреслили: загроза відсторонення залишається, якщо ізраїльські дії триватимуть.

Ізраїль, який є членом УЄФА з 1994 року, вже неодноразово спричиняв суперечності в європейському футболі. Зокрема, під час фіналу Суперкубка УЄФА в серпні на трибунах з’явився банер із закликом "Припиніть вбивати дітей, припиніть вбивати мирних жителів".

Можливе відсторонення Ізраїлю могло б суттєво вплинути на кваліфікацію до чемпіонату світу-2026, адже відбіркові турніри на континенті проводяться під егідою УЄФА. Адміністрація Трампа вже заявила, що рішуче захищатиме право ізраїльської збірної брати участь у відборі.

Наразі Ізраїль посідає третє місце у своїй відбірковій групі після Норвегії та Італії. Матч проти Норвегії, запланований на 11 жовтня в Осло, може бути скасований через гуманітарну кризу в Газі.