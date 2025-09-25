Інше

Чеферін під напругою.

Переважна більшість членів виконкому УЄФА виступає за усунення Ізраїлю від європейських змагань. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, більшість чиновників організації категорично налаштовані проти участі ізраїльських команд у міжнародних турнірах на всіх рівнях та виступають за негайне відсторонення Ізраїлю.

"Група радників ООН закликала ФІФА та УЄФА відсторонити Ізраїль від участі в змаганнях після того, як Комісія ООН з розслідування дійшла висновку, що Ізраїль вчиняє геноцид у Газі", — повідомляє The Times.

Зазначається, що УЄФА ухвалить офіційне рішення щодо ізраїльських команд наступного тижня.

Раніше президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що "не підтримує відсторонення спортсменів".