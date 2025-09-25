Чеферін під напругою.
UEFA, GETTY IMAGES
25 вересня 2025, 15:56
Переважна більшість членів виконкому УЄФА виступає за усунення Ізраїлю від європейських змагань. Про це повідомляє The Times.
За інформацією джерела, більшість чиновників організації категорично налаштовані проти участі ізраїльських команд у міжнародних турнірах на всіх рівнях та виступають за негайне відсторонення Ізраїлю.
"Група радників ООН закликала ФІФА та УЄФА відсторонити Ізраїль від участі в змаганнях після того, як Комісія ООН з розслідування дійшла висновку, що Ізраїль вчиняє геноцид у Газі", — повідомляє The Times.
Зазначається, що УЄФА ухвалить офіційне рішення щодо ізраїльських команд наступного тижня.
Раніше президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що "не підтримує відсторонення спортсменів".