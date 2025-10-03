Інше

Попри заклики окремих європейських федерацій, санкцій проти ізраїльських клубів та збірних найближчим часом не очікується.

На останньому віртуальному засіданні Ради ФІФА питання відсторонення Ізраїлю не підіймалося.

Як повідомляє AS, попри заклики кількох європейських футбольних федерацій, зокрема Туреччини та Норвегії, санкцій щодо ізраїльських клубів і збірної не обговорювали.

УЄФА також не став скликати позачергове засідання виконкому, проте передав ФІФА сумніви частини своїх членів щодо подальшої участі Ізраїлю у міжнародних змаганнях на загальних умовах.

За інформацією джерела, ФІФА навряд чи піде на кроки, які можуть негативно позначитися на підготовці чемпіонату світу 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Серед причин — тісні зв’язки президента організації Джанні Інфантіно з американським керівництвом.

Наразі Ізраїль посідає третє місце у своїй відбірковій групі після Норвегії та Італії. Матч проти Норвегії, запланований на 11 жовтня в Осло, може бути скасований через гуманітарну кризу в Газі.