Попри заклики окремих європейських федерацій, санкцій проти ізраїльських клубів та збірних найближчим часом не очікується.
Ізраїльські вболівальники, Getty Images
03 жовтня 2025, 09:44
На останньому віртуальному засіданні Ради ФІФА питання відсторонення Ізраїлю не підіймалося.
Як повідомляє AS, попри заклики кількох європейських футбольних федерацій, зокрема Туреччини та Норвегії, санкцій щодо ізраїльських клубів і збірної не обговорювали.
УЄФА також не став скликати позачергове засідання виконкому, проте передав ФІФА сумніви частини своїх членів щодо подальшої участі Ізраїлю у міжнародних змаганнях на загальних умовах.
За інформацією джерела, ФІФА навряд чи піде на кроки, які можуть негативно позначитися на підготовці чемпіонату світу 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Серед причин — тісні зв’язки президента організації Джанні Інфантіно з американським керівництвом.
Наразі Ізраїль посідає третє місце у своїй відбірковій групі після Норвегії та Італії. Матч проти Норвегії, запланований на 11 жовтня в Осло, може бути скасований через гуманітарну кризу в Газі.