Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Новий екземпляр у всесвітній колекції.

Технічний партнер ФІФА німецька компанія adidas разом із всесвітньою футбольною організацією вночі за європейським часом презентувала новий м’яч для матчів майбутнього чемпіонату світу-2026, який відбуватиметься в США, Канаді та Мексиці наступного літа.

Новинка отримала назву Trionda й вирізняється з-поміж інших кольоровою гамою з поєднанням синього, зеленого та червоного кольорів, які символізують прапори країн-господарок турнірну.

Також повідомляється, що новий м’яч є технічно найдосконалішим м'ячем adidas за всю історію компанії — він надсилає дані до системи VAR, щоб допомогти суддям у разі офсайду або доторку м'яча рукою.

Нагадаємо, що чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року.