Україну очікує надважлива гра за вихід з групи.
Геннадій Синчук, getty images
03 жовтня 2025, 19:19
Вінгер юніорської збірної України U-20 Геннадій Синчук висловився напередодні матчу третього туру чемпіонату світу у віковій категорії до 20 років. Його слова наводить УПЛ ТБ.
"Найбільше вражає – це ексклюзивні суперники. В Європі ми плюс-мінус розуміємо, проти кого граємо. Якщо це топ-команда – ми розуміємо, що це топ-команда.
А тут ми, наприклад, граємо з Кореєю – і навіть не маємо уяви, чого очікувати. Панама – також. Доводиться підлаштовуватися під їхню гру, їхній стиль, якось розбирати та грати. Оце, мабуть, найнезрозуміліше.
Парагвай? Ми розбирали гру, але їхній останній матч проти Південної Кореї був незрозумілим – вони з червоною карткою грали майже всю гру.
Втім ми зрозуміли, що це не така команда, як Панама, яка буде просто затягувати час, бити м’яч, що вони – більш майстерні, в них є технічні футболісти.
Ми не залежимо від суперників. Граємо в нашу гру, як нам сказав тренерський штаб. І неважливо, як вони грають – нам треба демонструвати свій футбол та грати на перемогу, робити своє завдання, йти далі", – сказав Синчук.
Матч між Україною та Парагваєм відбудеться сьогодні, о 23:00 за київським часом.