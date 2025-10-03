Інше

Україну очікує надважлива гра за вихід з групи.

Вінгер юніорської збірної України U-20 Геннадій Синчук висловився напередодні матчу третього туру чемпіонату світу у віковій категорії до 20 років. Його слова наводить УПЛ ТБ.

"Найбільше вражає – це ексклюзивні суперники. В Європі ми плюс-мінус розуміємо, проти кого граємо. Якщо це топ-команда – ми розуміємо, що це топ-команда.

А тут ми, наприклад, граємо з Кореєю – і навіть не маємо уяви, чого очікувати. Панама – також. Доводиться підлаштовуватися під їхню гру, їхній стиль, якось розбирати та грати. Оце, мабуть, найнезрозуміліше.