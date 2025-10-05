Інше

Гурнік здобув впевнену домашню перемогу та залишився на вершині Екстракляси.

Гурнік продовжує впевнений хід у польському чемпіонаті. У матчі 11-го туру команда із Забже здобула важливу домашню перемогу над Легією, завдяки чому залишилась на вершині турнірної таблиці.

Рахунок у матчі відкрив український півзахисник Максим Хлань. На 22-й хвилині він завершив атаку господарів точним ударом головою після навісу Усмана Сова – це вже другий гол Максима за клуб, але перший у рамках Екстракляси. Раніше українець відзначився в матчі Кубка Польщі, і теж у ворота Легії, щоправда, дублю.

До перерви Сов оформив дубль, подвоївши перевагу Гурніка. Після перерви команди обмінялися голами – точним ударом у складі Легії відзначився Ваган Бічахчан, однак відігратись варшавський клуб так і не зумів.

Гурнік – Легія – 3:1

Голи: Хлань, 22, Сов, 31, 83 – Бічахчан, 90

Максим Хлань провів лише четвертий матч за Гурнік, але вже стає важливою фігурою в центрі поля. 21-річний хавбек приєднався до клубу влітку на правах вільного агента після двох сезонів у Лехії Гданськ, де був одним із лідерів – 14 голів і 10 асистів у 55 матчах.