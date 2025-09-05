Інше

Колишній нідерландський футболіст згадав про літні контакти зі шотландським клубом та високі амбіції ліги.

Колишній півзахисник збірної Нідерландів Марк ван Боммель поділився подробицями літніх переговорів щодо можливої роботи головним тренером Рейнджерс.

— Були певні переговори, але не безпосередньо з керівництвом клубу. У якомусь сенсі це дещо нідерландська команда, розумієте? Там грали багато футболістів із Нідерландів, і, зрозуміло, там працював Дік Адвокат. Якось я там грав, коли виступав за ПСВ — це неймовірна атмосфера. Подібне я відчував і в Антверпені, — зазначив ван Боммель в інтерв’ю talkSPORT.

Він також наголосив на високому рівні шотландської ліги та амбіціях клубів:

— У Шотландії чудова ліга, стати чемпіоном та вийти у міжнародні турніри — справжнє випробування. Вважаю, що для команд у Шотландії це велика мета, — сказав голландець.

Колишній гравець збірної Нідерландів також працював із Вольфсбургом і ПСВ.