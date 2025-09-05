Колишній нідерландський футболіст згадав про літні контакти зі шотландським клубом та високі амбіції ліги.
Марк ван Боммел, Getty Images
05 вересня 2025, 11:47
Колишній півзахисник збірної Нідерландів Марк ван Боммель поділився подробицями літніх переговорів щодо можливої роботи головним тренером Рейнджерс.
— Були певні переговори, але не безпосередньо з керівництвом клубу. У якомусь сенсі це дещо нідерландська команда, розумієте? Там грали багато футболістів із Нідерландів, і, зрозуміло, там працював Дік Адвокат. Якось я там грав, коли виступав за ПСВ — це неймовірна атмосфера. Подібне я відчував і в Антверпені, — зазначив ван Боммель в інтерв’ю talkSPORT.
Він також наголосив на високому рівні шотландської ліги та амбіціях клубів:
— У Шотландії чудова ліга, стати чемпіоном та вийти у міжнародні турніри — справжнє випробування. Вважаю, що для команд у Шотландії це велика мета, — сказав голландець.
Колишній гравець збірної Нідерландів також працював із Вольфсбургом і ПСВ.