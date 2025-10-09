Інше

Можливе повернення англійського фахівця до відомого шотландського клубу вже незабаром.

Як зазначає BBC Sport, клуб шотландської Прем’єр-ліги відкритий до повторного призначення Джерарда, але очікує на підтвердження того, що колишній півзахисник Ліверпуля та збірної Англії справді прагне повернутися на Айброкс.

Після звільнення Рассела Мартіна за незадовільні результати Джерард став одним із головних кандидатів на посаду головного тренера.

Джерард очолював Рейнджерс із 2018 по 2021 рік, привівши клуб до їхнього першого за 10 років титулу чемпіона країни. Рейнджерс не ставали чемпіонами з того часу, як Джерард вирішив перейти до Астон Вілли у листопаді 2021 року.

Останнім місцем роботи Стівена був саудівський клуб Аль-Еттіфак, який він очолив у липні 2023 року, але не допрацював до кінця контракту, залишивши клуб через особисті причини. Під його керівництвом команда провела 55 матчів.