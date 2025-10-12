Інше

Легендарний іспанець.

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе висловився про колишнього одноклубника по ПСЖ Серхіо Рамоса. Його слова наводить Telefoot.

"Я грав з Серхіо Рамосом у ПСЖ. Він був природженим капітаном. Як у житті, так і в роздягальні він був відкритий до спілкування з іншими. Серхіо був капітаном ПСЖ навіть без капітанської пов'язки. Зараз Маркіньйос чудово справляється з цією роллю в ПСЖ.

У збірній Франції при мені було багато капітанів. Льоріс був відмінним капітаном і сполучною ланкою між товаришами по команді. Він завжди поводився зразково. Юго один з тих людей, які надихали мене", — сказав Мбаппе.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе уникнув серйозної травми.