Футболісту стало погано під час матчу.

У віці лише 19 років помер нападник казахстанського Хан Тенгрі Діас Толеу. Про це повідомляє прес-служба клубу.

"Хан Тенгрі з глибоким сумом повідомляє, що сьогодні раптово помер наш гравець Діас Толеу. Від імені клубу висловлюємо щирі співчуття його родині, рідним та близьким. Світла пам'ять про Діаса назавжди залишиться в наших серцях", — сказано у заяві клубу.

19-річному гравцю стало погано у другому таймі матчу другого за значимістю дивізіону Казахстану проти Екібастузу. На 62 хвилині Діас раптово впав на газон. До нього вибіг лікар, а за кілька хвилин Толеу забрали з поля на ношах.

Зазначається, що найближчим часом буде зібрано спеціальну комісію для розслідування інциденту у співпраці з компетентними органами.

Толеу був вихованцем Кайрата, який виступає у Лізі чемпіонів. За Хан Тенгрі він провів 25 поєдинків, у яких забив три м'ячі та віддав чотири асисти.