Мессі заробляє вдвічі менше.
Кріштіану Роналду, getty images
17 жовтня 2025, 21:22
Португальська зірка Кріштіану Роналду займає перше місце в рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів 2025 року за версією видання Forbes.
За інформацією Forbes, у сезоні-2025/2026 Роналду заробить 280 млн. доларів — сума, до якої входять не тільки його контрактні виплати, але й фінансові бонуси за комерційними угодами, укладеними за участю Ан-Насра. Також 50 млн. доларів він отримає від різних комерційних партнерів.
На другому місці розташувався аргентинець Ліонель Мессі, який більш ніж вдвічі менше заробить порівняно з 40-річним португальцем.
Топ-10 рейтингу виглядає наступним чином:
1. Кріштіану Роналду (Португалія, Ан-Наср) — 280 млн. доларів;
2. Ліонель Мессі (Аргентина, Інтер Маямі) — 130 млн.
3. Карім Бензема (Франція, Аль-Іттіхад) — 104 млн.
4. Кіліан Мбаппе (Франція, Реал Мадрид) — 95 млн.
5. Ерлінг Голанд (Норвегія, Манчестер Сіті) — 80 млн.
6. Вінісіус (Бразилія, Реал Мадрид) — 60 млн.
7. Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль) — 55 млн.
8. Садіо Мане (Сенегал, Ан-Наср) — 54 млн.
9. Джуд Беллінгем (Англія, Реал Мадрид) — 44 млн.
10. Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона) — 43 млн.
Раніше повідомлялося, що Роналду став першим футболістом-мільярдером зі статком 1,4 млрд доларів.