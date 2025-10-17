Інше

Мессі заробляє вдвічі менше.

Португальська зірка Кріштіану Роналду займає перше місце в рейтингу найбільш високооплачуваних футболістів 2025 року за версією видання Forbes.

За інформацією Forbes, у сезоні-2025/2026 Роналду заробить 280 млн. доларів — сума, до якої входять не тільки його контрактні виплати, але й фінансові бонуси за комерційними угодами, укладеними за участю Ан-Насра. Також 50 млн. доларів він отримає від різних комерційних партнерів.

На другому місці розташувався аргентинець Ліонель Мессі, який більш ніж вдвічі менше заробить порівняно з 40-річним португальцем.

Топ-10 рейтингу виглядає наступним чином:

1. Кріштіану Роналду (Португалія, Ан-Наср) — 280 млн. доларів;

2. Ліонель Мессі (Аргентина, Інтер Маямі) — 130 млн.

3. Карім Бензема (Франція, Аль-Іттіхад) — 104 млн.

4. Кіліан Мбаппе (Франція, Реал Мадрид) — 95 млн.

5. Ерлінг Голанд (Норвегія, Манчестер Сіті) — 80 млн.

6. Вінісіус (Бразилія, Реал Мадрид) — 60 млн.

7. Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль) — 55 млн.

8. Садіо Мане (Сенегал, Ан-Наср) — 54 млн.

9. Джуд Беллінгем (Англія, Реал Мадрид) — 44 млн.

10. Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона) — 43 млн.

Раніше повідомлялося, що Роналду став першим футболістом-мільярдером зі статком 1,4 млрд доларів.