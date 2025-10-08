Інше

Статки португальської зірки досягли 1,4 мільярда доларів.

Нападник саудівського Ан-Насра Кріштіану Роналду став першим в історії футболістом-мільярдером. Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерела, статки 40-річного форварда збірної Португалії оцінюються в 1,4 млрд доларів.

Нагадаємо, влітку 2023 року Кріштіану підписав контракт із саудівським клубом на суму понад 400 млн доларів, що стало однією з найбільших угод в історії футболу.

Нинішнього сезону Роналду провів шість матчів, у яких забив п'ять голів та віддав одну гольову передачу.

Раніше Роналду розповів, що його сім'я вже бачить на горизонті завершення його кар'єри.