Ексгравець збірної України очолив молодіжну команду СІКа та увійшов до штабу основної команди.
Денис Олійник, getty images
20 жовтня 2025, 15:52
Ексгравець національної збірної України Денис Олійник офіційно розпочав новий етап у футбольній кар'єрі — 38-річного українця призначено головним тренером молодіжної команди фінського клубу СІК.
Окрім роботи з юнаками, Олійник також увійде до тренерського штабу першої команди, де буде помічником головного наставника.
Це призначення стало символічним кроком у розвитку Олійника: за час виступів у Фінляндії він провів 116 матчів та забив 29 м’ячів за СІК, а у 2021 році разом із командою став бронзовим призером чемпіонату країни.
Його останнім клубом був аматорський Авангард (Лозова), який у вересні припинив співпрацю з гравцем.