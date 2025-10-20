Інше

Ексгравець збірної України очолив молодіжну команду СІКа та увійшов до штабу основної команди.

Ексгравець національної збірної України Денис Олійник офіційно розпочав новий етап у футбольній кар'єрі — 38-річного українця призначено головним тренером молодіжної команди фінського клубу СІК.

Окрім роботи з юнаками, Олійник також увійде до тренерського штабу першої команди, де буде помічником головного наставника.

Це призначення стало символічним кроком у розвитку Олійника: за час виступів у Фінляндії він провів 116 матчів та забив 29 м’ячів за СІК, а у 2021 році разом із командою став бронзовим призером чемпіонату країни.

Його останнім клубом був аматорський Авангард (Лозова), який у вересні припинив співпрацю з гравцем.