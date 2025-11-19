Інше

Наставник Селесао втрутився у вибір пенальтиста, вирішивши зняти тиск з юної зірки Челсі, але досвідчений хавбек Вест Гема схибив.

Збірна Бразилії завершила футбольний рік на мінорній ноті, зігравши внічию 1:1 у товариському матчі проти Тунісу. Проте головною темою для обговорення після гри став не сам результат, а рішення головного тренера Карло Анчелотті щодо виконання другого пенальті — Goal.

Пентакампеони пропустили першими, але зрівняли рахунок ще до перерви — 11-метровий холоднокровно реалізував 18-річний вундеркінд Естеван Вілліан, який зараз виступає за Челсі.

На 78-й хвилині бразильці отримали право на ще один пенальті, Естеван був готовий оформити дубль. Однак Анчелотті дав вказівку передати м'яч Лукасу пакеті. Хавбек Вест Гема не виправдав довіри, запустивши м'яч вище воріт, що залишило Бразилію без перемоги.

На післяматчевій пресконференції Анчелотті пояснив своє рішення бажанням захистити молодого гравця:

"Пакета був штатним пенальтистом. Щодо другого удару — я змінив виконавця, бо хотів зняти трохи тиску з Естевана. Тому я призначив Пакету, який зазвичай б'є дуже добре" — заявив наставник.

Попри втрачену перемогу, італійський фахівець залишається оптимістом щодо підготовки до ЧС-2026:

"Команда, атмосфера — ми на правильному шляху, щоб вийти на пік форми до Мундіалю. Гравці серйозні, професійні та патріотичні" — підсумував Карло.

Варто відзначити, що Естеван Вілліан, попри заміну на пенальті, отримав схвальні відгуки навіть від тренера суперників, який назвав його футбольним генієм та майбутнім претендентом на Золотий м'яч.