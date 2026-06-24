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До вашої уваги інформація щодо повномасштабного російського вторгнення в Україну за підсумками 23 червня 2026 року.

Завершилася 1581 доба героїчного протистояння Українського народу російському повномасштабному воєнному вторгненню.

ОРІЄНТОВНІ ВТРАТИ ВОРОГА

ГОЛОВНІ НОВИНИ

🔸 Зеленський не поїде на конференцію у Гданськ

Президент відмовився від участі у Конференції з відновлення України в Польщі (25–26 червня). Медіа пов'язують це з дипломатичною суперечкою після позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. Делегацію очолить прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

🔸 ССО знищили залізничний міст через Північнокримський канал

Сили спецоперацій повідомили про знищення мосту в Криму, який був частиною транспортного коридору для переміщення вантажів, ресурсів і військ рф.

🔸 Одеський пляж: російський дрон убив 26-річну жінку

Вдень росіяни атакували Одещину БпЛА. Уламок дрона влучив у жінку на пляжі (у шию), вона загинула.

🔸 У Генштабі відповіли про виконання наказу Сирського

Контроль за виконанням наказу про обов'язкові ротації (не більше 2 місяців на передовій) здійснюють спеціальні робочі групи. Про реальність виконання командири висловлюються критично.

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- "Скелі" закидають знущання з новобранців і самогубства в навчальних центрах.

- У Костянтинівці триває зачистка від російських військових, які проникли в місто (19 корпус).

- У справі про неякісні міни виявили новий епізод — схему з податками.

- Рятувальники законсервували дах Успенського собору після російської атаки.

Підбірка новин: hromadske

ІНФОРМАЦІЯ ГЕНШТАБУ ЗСУ ЩОДО СИТУАЦІЇ НА ФРОНТІ (22:00)

Загалом від початку цієї доби відбулося 204 бойових зіткнення.

Противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, здійснив 48 авіаційних ударів, скинув 160 керованих авіабомб. Крім того, залучив для ураження 6037 дронів-камікадзе та здійснив 2140 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно–Слобожанському та Курському напрямках відбулося шість бойових зіткнень. Ворог здійснив 51 обстріл населених пунктів та позицій наших військ, шість з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Упродовж доби на Південно–Слобожанському напрямку противник тринадцять разів штурмував позиції наших підрозділів біля Ізбицького та Стариці, а також у напрямку Кутьківки, Козачої Лопані, Лиману, Вовчанських Хуторів, Охрімівки. Два боєзіткнення тривають дотепер.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог здійснив один штурм позицій Сил оборони в напрямку Шийківки.

Одинадцять спроб загарбників просунутися відбито на Лиманському напрямку в районах Новоселівки, Дробишевого та Лиману. Одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили тринадцять спроб загарбників іти вперед поблизу Різниківки, Закітного та в бік Кривої Луки, Рай-Олександрівки.

Один ворожий штурм зафіксовано на Краматорському напрямку в районі населеного пункту Малинівка.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили чотирнадцять ворожих штурмів поблизу населених пунктів Плещіївка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр та в бік Костянтинівки. Одне боєзіткнення триває.

Усього 32 атаки здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися в районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Новоолександрівка, Котлине та в бік Гришиного, Мирного, Торецького, Кучерового Яру, Білицького, Никанорівки, Добропілля, Дорожнього, Ганнівки, Родинського, Сергіївки, Муравки, Філії. Два боєзіткнення тривають до цього часу.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 44 окупантів та 17 – поранено; знищено одну самохідну артилерійську установку, дві одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки; пошкоджено дві одиниці автомобільної техніки противника. Знищено або подавлено 258 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Олександрівському напрямку наші захисники зупинили одну ворожу атаку в напрямку Олександрограда.

Вісімнадцять атак окупантів відбулося на Гуляйпільському напрямку в районах населених пунктів Гуляйполе, Залізничне, Чарівне та в бік Рибного, Добропілля, Косівцевого, Зарічного, Староукраїнки, Данилівки.

На Оріхівському та Придніпровському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО

Бажаю здоров’я!

Коротко про цей день. Перше. Сьогодні день «Альфи» СБУ. Один із найсильніших наших підрозділів. Я дякую вам, воїни! Я відзначив «альфівців» державними нагородами, і абсолютно є за що – результати сильні. Саме Центр спецоперацій «Альфа» зараз лідер по ураженнях ворога, це чіткі дані. На фронті щонайменше 20 % уражень російських сил завдяки «Альфі». Реально героїчний підрозділ.

Цими днями були детальні наради з дипломатичною командою по більшості заходів до серпня. Багато буде активностей. Найголовніше – щоб Україна отримувала засоби ППО саме так, як потрібно, і саме так, як наші партнери обіцяють. Графік постачання ППО – це ключовий графік для України і персональна відповідальність дипломатів по всіх напрямах саме такої нашої співпраці з партнерами. Команда уряду, міністерств закордонних справ і оборони України саме на цьому повинні зосередитись. Потрібні результати. Добре поставлена робота по виробництву в Україні та разом із партнерами зброї для наших далекобійних санкцій і також наших цілком справедливих відповідей середньої дальності по окупанту. Кожен день видно, що українська влучність працює.

Я вдячний усім залученим силам. СБС, Сили спеціальних операцій, СБУ, ГУР, усі наші підрозділи – дякую вам. Цей наш тиск та кожна інша форма тиску на росію мають працювати й надалі та спрацювати на мир. Уже більшість у росії висуває претензію путіну, що його війні не видно ні кінця ні краю, і всі теперішні складнощі для росіян мають їх наближати до думки, що ця їхня війна є, і це не просто «каміння з неба», і що їхня війна повинна закінчитися. Потрібні реальні перемовини, Україна дала всі пропозиції щодо цього.

Ми працюємо також і на реалізацію домовленостей саміту G7, який був нещодавно. Ми готуємося до заходів, які відбудуться на цьому тижні й також далі. Сьогодні детально ми обговорили з Прем’єр-міністром Юлією Свириденко завдання на Конференцію з відновлення України, яка розпочнеться у Гданську. Важливо, щоб був конструктив у відносинах із Польщею, і я вдячний усім партнерам – кожному, хто з нами, хто з Україною, – усім, хто підготував на зустрічі в Гданську змістовні речі. Прем’єр-міністр Свириденко буде очолювати українську делегацію. Дякую всім, хто з Україною! Пишаюся всіма нашими воїнами й кожним, кожною, хто працює на Україну, хто посилює нашу державу, хто посилює наших людей!

Слава Україні!

Віримо у ЗСУ та допомагаємо їм! Разом Ми – сила! Слава Україні!