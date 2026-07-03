Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Автор дубля Мікель Оярсабаль залишився без індивідуальної нагороди.

Правого вінгера Іспанії Ламіна Ямаля визнали найкращим гравцем матчу проти Австрії в 1/16 фіналу плейоф чемпіонату світу-2026.

Іспанці розібралися з австрійцями (3:0) на Лос-Анджелес Стедіум у США. Ямаль з'явився на полі з перших хвилин, відігравши до заміни на 85-й.

"Ламін додав матчу в Лос-Анджелесі футбольної магії. Кілька разів він був близьким до взяття воріт і протягом усього поєдинку зривав уболівальників із місць", — передає офіційний сайт ФІФА.

Зауважимо, що Іспанія вперше з 1994 року забила більше одного гола в матчі плейоф ЧС.