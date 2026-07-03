Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Португалія та Хорватія.

Національні збірні Португалії та Хорватії зіграють у Торонто матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Роберто Мартінес, після нічиєї проти Колумбії (0:0), використав із перших хвилин Жуана Невеша в опорній зоні, тоді як Леау гратиме ліворуч в атаці.

Златко Далич, на тлі перемоги над Ганою (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.

Португалія: Д. Кошта — Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш — Ж. Невеш, Вітінья — Нету, Б. Фернандеш, Леау — Роналду.

Запасні: Са, Р. Сілва, Семеду, Араужу, Далот, Інасіу, С. Кошта, Нунес, Б. Сілва, Р. Невеш, Рамуш, Феліш, Трінкан, Гедеш, Консейсан.



Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Перішич — Модрич, Ковачич — Влашич, П. Сучич, Батурина — Будімір.