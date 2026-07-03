Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Португалія та Хорватія.
Рафаел Леау, Getty Images
03 липня 2026, 00:50
Національні збірні Португалії та Хорватії зіграють у Торонто матч 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.
Роберто Мартінес, після нічиєї проти Колумбії (0:0), використав із перших хвилин Жуана Невеша в опорній зоні, тоді як Леау гратиме ліворуч в атаці.
Златко Далич, на тлі перемоги над Ганою (2:1), залучив до стартового складу той самий перелік виконавців.
Португалія: Д. Кошта — Канселу, Діаш, Вейга, Мендеш — Ж. Невеш, Вітінья — Нету, Б. Фернандеш, Леау — Роналду.
Запасні: Са, Р. Сілва, Семеду, Араужу, Далот, Інасіу, С. Кошта, Нунес, Б. Сілва, Р. Невеш, Рамуш, Феліш, Трінкан, Гедеш, Консейсан.
Запасні: Пандур, Котарські, Гвардіол, Чалета-Цар, Якич, Вушкович, Ерлич, Моро, Маріо Пашалич, Фрук, Л. Сучич, Крамарич, Матанович, Марко Пашалич, Муса.
Хорватія: Лівакович — Станішич, Шутало, Понграчич, Перішич — Модрич, Ковачич — Влашич, П. Сучич, Батурина — Будімір.
Гра Португалія — Хорватія почнеться о 02:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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