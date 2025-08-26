Англія

Шведський нападник хоче змінити Сент-Джеймс Парк на Енфілд.

Нападник Ньюкасл Юнайтед Александер Ісак з липня зберігає чітку позицію щодо свого майбутнього – він прагне перейти до Ліверпуля. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мерсісайдці готові зробити нову пропозицію у випадку, якщо Ньюкасл погодиться відкрити двері для відходу гравця, якому у вересні виповнюється 26 років.

Водночас ключ у цій історії наразі залишається у руках клубу з Сент-Джеймс Парк, який у драматичному стилі напередодні поступився Ліверпулю з рахунком 2:3.

Сам Ісак, попри затримку процесу, продовжує сподіватися на якнайшвидший перехід на Енфілд і готовий до нового етапу кар’єри.

Раніше Ісак зробив гучну заяву про конфлікт із Ньюкаслом та отримав відповідь від керівництва "сорок". Незважаючи на конфлікт, головний тренер "сорок" Едді Гау все ще хоче бачити шведа в своїй команді.