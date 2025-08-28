Англія

Футболіст збірної Уельсу став шостим літнім підписанням клубу.

27-річний центральний захисник став шостим новачком клубу в літнє трансферне вікно, підписавши трирічний контракт з Вест Бромвічем.

Минулого сезону Мефам провів 40 матчів на правах оренди у Сандерленді, допомігши "Чорним котам" піднятися до вищого дивізіону через плейоф Чемпіоншипу.

Гравець збірної Уельсу, у складі якої зіграв 49 матчів, також допомагав Борнмуту напряму вийти до Прем’єр-ліги в сезоні 2021/22.

Мефам прокоментував: "Я розумію, яка це фантастична можливість, і у свої 27 років відчуваю, що наближаюся до найважливішого етапу кар’єри. Минулого сезону оренда у Сандерленді була дуже приємною, але зараз я готовий підписати постійний контракт і знайти свій дім. Розмови з менеджером і клубом були дуже позитивними — сподіваюся, разом ми створимо щось особливе".