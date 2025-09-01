Італія

Футболіст уже проходить медогляд перед орендою з правом викупу.

Інтер погодив з Манчестер Сіті умови переходу центрального захисника Мануеля Аканджі. Про це повідомляє італійський журналіст Фабріціо Романо.

28-річний швейцарець приєднається до "нерадзуррі" на правах оренди з опцією викупу. За інформацією джерела, оренда обійдеться міланському клубу в 2 мільйони євро, а пункт про викуп становить 15 мільйонів. Цей пункт стане обов’язковим лише за певних умов.

На даний момент Аканджі вже проходить медичне обстеження, попередньо давши згоду на трансфер.

Минулого сезону захисник відіграв за Ман Сіті 40 матчів, віддав дві результативні передачі та отримав чотири жовті картки.