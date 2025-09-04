Англія

Рішення прийме Рубен Аморім.

Манчестер Юнайтед може розстатися з Тайреллом Маласією найближчим часом, повідомляє ESPN. "Червоні дияволи" досі шукають можливості для від’їзду захисника після того, як його перехід в оренду до Ельче не відбувся в останній день трансферного вікна.

26-річний нідерландець залишився єдиним гравцем у складі, на якого не розраховує Рубен Аморім.

Зазначається, що саме головний тренер ухвалить остаточне рішення щодо Маласії. Водночас клуб залишається відкритим до трансферу захисника в країни, де вікно ще діє, зокрема Бельгію (до 8 вересня), Туреччину (до 12 вересня) та Саудівську Аравію (до 23 вересня).

