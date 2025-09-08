Камерунський голкіпер перейде у турецький клуб на правах оренди.
Андре Онана, Getty Images
08 вересня 2025, 18:18
Воротар Манчестер Юнайтед Андре Онана незабаром стане гравцем Трабзонспора.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони підписали всі необхідні документи, і угода на правах оренди вже завершена.
Камерунський голкіпер приєднається до турецького клубу до кінця поточного сезону. Перехід узгоджено з боку усіх сторін, тож Онана найближчим часом розпочне виступи за нову команду в турецькій Суперлізі.
Нагадаємо, що Андре Онана приєднався до Манчестер Юнайтед улітку 2023 року з Інтера, але з приходом Рубена Аморіма на посаду головного тренера втратив довіру та місце у стартовому складі.