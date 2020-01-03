Германия

Новичок Боруссии Д Эрлинг Холанд приступил к подготовке к весенней части сезона-2019/20.

Эрлинг Холанд, которого Боруссия Д приобрела у РБ Зальцбург, прибыл в расположение команды и начал подготовку к официальному дебюту.

Первый матч после зимнего перерыва Боруссия Д сыграет 18 января в Аугсбурге против местной команды в первенстве Бундеслиги.

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