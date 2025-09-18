Німеччина

39-річний капітан мюнхенців перевершив досягнення Маттеуса та здобув свою 100-ту перемогу в турнірі.

Капітан Баварії Мануель Ноєр встановив історичне досягнення, ставши найвіковішим футболістом клубу, який зіграв у матчі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Opta.

Учора, 17 вересня, 39-річний голкіпер вийшов у стартовому складі на поєдинок першого туру групового етапу ЛЧ проти Челсі, допомігши мюнхенцям здобути перемогу з рахунком 3:1. На момент гри Ноєру виповнилося 39 років і 174 дні.

Цим він побив рекорд Лотара Маттеуса, який тримався понад 25 років. Маттеус зіграв за Баварію в Лізі чемпіонів проти Реала 8 березня 2000 року у віці 38 років і 353 дні.

Крім того, Ноєр досяг ще одного знакового рубежу — став лише четвертим гравцем в історії турніру, який здобув понад 100 перемог у матчах Ліги чемпіонів. До нього це вдалося Ікеру Касільясу (101 перемога), Томасу Мюллеру (111) та Кріштіану Роналду (115).