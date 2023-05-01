Італія

Італійський клуб із Ломбардії.

Після перемоги над Спецією з рахунком 2:0 на стадіоні Альберто Пікко в п’ятницю ввечері, Монца математично підтвердила своє місце в Серії А на наступний сезон, до завершення шести ігор у сезоні-2022-2023 років.

Фантастичне досягнення новачків Серії А, які ніколи раніше не виступали у вищому дивізіоні до початку цього сезону.

Як опублікував клуб на своїх офіційних каналах у соціальних мережах, жодна інша команда, яка нещодавно підвищилася у класі, не гарантувала собі збереження прописки, коли залишалося зіграти аж шість ігор, відколи у 2004-05 роках запровадили формат із 20 команд.

Однак виживання коштує дорого. Насправді близько 45,7 мільйонів євро, в основному через зобов’язання про викуп в ряді контрактів, які були узгоджені на початку сезону.

Понад 6 мільйонів євро також потрібно буде виплатити в якості бонусів персоналу та гравцям за їхню участь у забезпеченні прописки в Серії А.