Італія

Ключовий матч у Італії може вийти дуже гарячим.

Арбітр Фабіо Мареска, який розлютив Жозе Моуріньо під час домашньої гри проти Мілана минулого сезону, призначений на суботній матч Серії А між Ромою та Інтером.

Як повідомляє Il Corriere dello Sport, Моуріньо був незадоволений суддівством Марески в матчі Рома — Мілан минулого сезону.

Особливий був настільки розчарований 42-річним рефері, що зайшов у тунель за кілька хвилин до свистка на перерву, сказавши одному з власних помічників поговорити з арбітром замість нього, інакше португальця б вилучили.

Ще невідомо, чи буде Моуріньо на лаві запасних проти Інтера в суботу, враховуючи, що FIGC почала розслідування після його заяв на стадіоні U-Power у Монці.