Франція

Українець найближчим часом стане гравцем паризького гранду.

Захисник Борнмута Ілля Забарний став ще ближчим до того, щоб стати гравцем ПСЖ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний українець годину тому приземлився у Парижі, щоб найближчим часом пройти медичне обстеження та поставити підпис під контрактом.

Раніше була інформація, що сума трансферу складе 63 млн євро, а ще три мільйони євро передбачені у якості бонусів. Сам Забарний зароблятиме по 4,5 млн євро за сезон.

Минулого сезону Забарний провів 39 матчів, у яких віддав один асист.