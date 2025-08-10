Українець найближчим часом стане гравцем паризького гранду.
Ілля Забарний, Getty Images
10 серпня 2025, 20:38
Захисник Борнмута Ілля Забарний став ще ближчим до того, щоб стати гравцем ПСЖ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 22-річний українець годину тому приземлився у Парижі, щоб найближчим часом пройти медичне обстеження та поставити підпис під контрактом.
Раніше була інформація, що сума трансферу складе 63 млн євро, а ще три мільйони євро передбачені у якості бонусів. Сам Забарний зароблятиме по 4,5 млн євро за сезон.
Минулого сезону Забарний провів 39 матчів, у яких віддав один асист.