Захисник Борнмута Ілля Забарний став ще ближчим до того, щоб стати гравцем ПСЖ. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 22-річний українець годину тому приземлився у Парижі, щоб найближчим часом пройти медичне обстеження та поставити підпис під контрактом.

Раніше була інформація, що сума трансферу складе 63 млн євро, а ще три мільйони євро передбачені у якості бонусів. Сам Забарний зароблятиме по 4,5 млн євро за сезон.

Минулого сезону Забарний провів 39 матчів, у яких віддав один асист.