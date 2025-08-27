Італія

Адам Букса продовжить свою кар'єру в Італії.

Удінезе на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з нападником Мідтьюлланна Адамом Буксою.

Угода з 29-річним поляком розрахована до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, сума трансферу становила близько п'яти мільйонів євро.

Минулого сезону Букса провів 45 матчів, у яких забив 15 голів та віддав дві гольові передачі.

У стартовому турі Серії А Удінезе поділив очки з Вероною (1:1). У наступній грі "чорно-білі" зіграють проти Інтера – 31 серпня.