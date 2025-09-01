Англія

Півзахисник Манчестер Юнайтед U-21 приєднається до клубу Чемпіоншипу.

Український півзахисник молодіжної команди Манчестер Юнайтед Зак Бауманн на постійній основі перейде до англійського клубу Норвіча, який виступає в Чемпіоншипі. Про це повідомляє ВВС.

18-річний Бауманн приєднається до "канарок" безкоштовно, однак за умовами угоди Манчестер Юнайтед отримає значні бонуси за успішну гру українця. Сума цих бонусів не розголошується.

Нагадаємо, українець має намір залишити Юнайтед, щоб розпочати професійну кар’єру.

У поточному сезоні Бауманн провів два матчі за команду U-21 Манчестер Юнайтед, загалом відігравши 111 хвилин.