Італія

42-річний фахівець може повернутися до Серії А.

Як повідомив італійський журналіст Ніколо Скіра, представники де Россі запропонували його на роль нового головного тренера "биків", оскільки нинішній наставник Марко Бароні опинився під загрозою звільнення.

42‑річний де Россі, який залишається без клубу з вересня минулого року після звільнення з Роми, входить до числа кандидатів нарівні з 45‑річним Алессіо Діонісі.

У наступному матчі Серії А проти Лаціо, який є колишнім клубом Бароні, для Торіно може вирішитися доля поточного тренера. Керівництво клубу висловлює незадоволення нинішньою ситуацією в команді.

Наразі Торіно з чотирма очками після п’яти турів займає 15‑те місце в турнірній таблиці Серії А.