Італія

Тоттенгем і Баварія зацікавлені у форварді, який не забиває вже понад місяць.

Як повідомляє Gazzetta dello Sport, Душан Влахович переживає складний період у Ювентусі. Сербський форвард, який забив чотири голи у 11 матчах сезону 2025/26, не відзначався результативністю з 16 вересня.

Вчора, у матчі проти Лаціо (0:1), Влахович розпочав гру, але Ювентус зазнав третьої поспіль поразки, що призвело до звільнення Ігора Тудора. Команда вперше з 1991 року провела чотири матчі поспіль без забитих м’ячів і вісім ігор без перемог — вперше з 2009 року.

Gazzetta зазначає, що клубу бракує гравців високого рівня, і відсутність результативності Влаховича ставить під сумнів його роль у команді. "Сербський нападник не забиває і не допомагає команді, що ускладнює роботу тренера", — пише видання.

За даними джерела, Тоттенгем та Баварія проявляють "реальний інтерес" до форварда, а сам Влахович планує залишити Ювентус у червні 2026 року, коли закінчується його контракт.