Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Канада та Марокко.
Ніко Сігур, Getty Images
04 липня 2026, 19:07
Національні збірні Канади та Марокко зіграють у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 у Г'юстоні.
Джессі Марш, після перемоги над ПАР (1:0), використав із перших хвилин Де Фужероля в центр захисту, тоді як Сігур та Ахмед гратимуть у півзахисті.
Мохамед Уахбі, на тлі перемоги над Нідерландами в серії пенальті, залучив до стартового складу Халхала до центру оборони.
Канада: Крепо — Джонстон, Де Фужероль, Бомбіто, Ларея — Б’юкенен, Сігур, Еуштакіу, Ахмед — Дж. Давід, Олувасеї.
Запасні: Сент-Клер, Гудмен, Джонс, Вотерман, Корнеліус, А. Девіс, Шуаньєр, Міллар, Шаффельбург, Осоріо, Н. Саліба, Ларін, П. Девід, Нельсон.
Запасні: Ель-Каджуї, Тагнауті, Саадан, Ель-Уахді, Ріад, Беламмарі, Салах-Еддін, Амрабат, Тальбі, Ель-Мурабет, Яссін, Рахімі, Сбаї, Ель-Каабі, Амаймуні.
Марокко: Буну — Хакімі, Діоп, Халхал, Мазрауї — Буадді, Ель-Айнауї — Діас, Унахі, Ель-Ханнус — Сайбарі.
Гра Канада — Марокко почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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