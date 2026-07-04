Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, у якому зіграють Канада та Марокко.

Національні збірні Канади та Марокко зіграють у 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 у Г'юстоні.

Джессі Марш, після перемоги над ПАР (1:0), використав із перших хвилин Де Фужероля в центр захисту, тоді як Сігур та Ахмед гратимуть у півзахисті.

Мохамед Уахбі, на тлі перемоги над Нідерландами в серії пенальті, залучив до стартового складу Халхала до центру оборони.

Канада: Крепо — Джонстон, Де Фужероль, Бомбіто, Ларея — Б’юкенен, Сігур, Еуштакіу, Ахмед — Дж. Давід, Олувасеї.

Запасні: Сент-Клер, Гудмен, Джонс, Вотерман, Корнеліус, А. Девіс, Шуаньєр, Міллар, Шаффельбург, Осоріо, Н. Саліба, Ларін, П. Девід, Нельсон.



Марокко: Буну — Хакімі, Діоп, Халхал, Мазрауї — Буадді, Ель-Айнауї — Діас, Унахі, Ель-Ханнус — Сайбарі.