Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Збірна Англії налаштована подолати ворожу атмосферу, божевільну висоту та власні травми у битві зі співгосподарями чемпіонату світу за вихід до чвертьфіналу.

Збірна Англії готується до одного з найскладніших випробувань на цьому чемпіонаті світу. У неділю підопічні Томаса Тухеля вийдуть на поле запального стадіону Ацтека в Мехіко, де на них чекає зустріч із господарями турніру.

Від безперервного тиску трибун до гри в умовах розрідженого повітря — Три леви очікують на безліч перешкод, але їхня головна мета залишається незмінною: приєднатися до героїв сера Альфа Ремзі 1966 року у футбольній вічності.

Англія вперше за 40 років повертається на стадіон, де розігралася одна з найвідоміших драм у їхній футбольній історії — саме тут у 1986 році Дієго Марадона забив свій сумнозвісний гол Рукою Бога, вибивши британців у чвертьфіналі.

Томас Тухель напередодні заявив, що зараз настав гарний момент, щоб помиритися зі стадіоном і змінити ситуацію. Проте для півзахисника Деклана Райса історичний контекст не має жодного значення.

"Нам байдуже, де ми граємо. Для нас це просто стадіон. Очевидно, що Ацтека відома як місце, де Марадона виконав Руку Бога, як і безліч інших знакових моментів. Для нас це просто робота. Звичайно, це буде неймовірно, але це просто ще один стадіон, на якому ми зможемо грати", — наголосив Райс в інтерв'ю Lions' Den.

Завдання ускладнюється тим, що Мексика має фантастичну статистику на цій арені: лише дві поразки у 89 офіційних матчах.

"Це буде щось на кшталт виїзної гри для нас. Вони зіграли всі матчі в Мексиці досі, весь турнір були вдома, тому для нас важливо просто мати можливість поїхати туди та впоратися з тим, що на нас чекає", — додав Райс.

Безпосередньо перед вильотом команди до Мехіко з'явився додатковий головний біль. ФІФА серйозно розглядала можливість перенесення матчу на шість годин раніше через високий ризик негоди. Зрештою, час залишили початковим: гра розпочнеться о 18:00 за місцевим часом (о 03:00 у понеділок за київським).

Ще одним викликом стане висота у 2200 метрів над рівнем моря, яку Райс вже охрестив божевільною. Цікаво, що деякі гравці дізналися про цю особливість лише в останній момент. Захисник Езрі Конса, який випромінював впевненість після перемоги над ДР Конго (2:1), був щиро здивований під час командної вікторини.

Коли його запитали, чи правда, що стадіон розташований на висоті, яка в сім разів перевищує висоту лондонського хмарочоса Шард, він не повірив: "У сім разів? Неправда. Це правда? Ні в якому разі".

Попри це, Конса зберігає оптимізм: "Ми почуваємося добре, відчуваємо впевненість. Ми знаємо, що буде важко, але нам просто потрібно зосередитися на собі та знати, на що ми здатні".

До проблем з адаптацією додаються і кадрові труднощі. Томас Тухель вже не може розраховувати на Ріса Джеймса та Джарелла Кванса, які вибули через проблеми з підколінним сухожиллям та гомілковостопним суглобом відповідно. Це вже змусило Райса закривати позицію правого захисника в матчі в Атланті.

Сам Деклан теж далекий від оптимальних кондицій. 27-річний гравець зізнався, що ще з Різдва страждає від неврального болю в піколінному сухожиллі, а в матчі проти ДР Конго відчував жахливий біль. Тим не менш, лідер центру поля запевнив тренерський штаб, що він готовий вийти на матч проти Мексики та знову пройти крізь больовий бар'єр заради команди.

У суботу вдень збірна Англії проведе фінальне тренування в Мехіко, після чого Томас Тухель та один із гравців поділяться останніми новинами на офіційній пресконференції на стадіоні Ацтека.