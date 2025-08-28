Португалія

Гравець збірної Домініканської Республіки залишив Ніццу.

Опорний півзахисник Пабло Росаріо попрощався з Ніццею й приєднався до Порту, передає офіційний сайт "драконів".

Контракт із 28-річним домініканцем нідерландського походження розраховано до кінця червня 2029 року. Договір включає клаусулу в розмірі 50 млн євро. Росаріо обійшовся Порту в 3,75+0,5 млн. Ніцца також отримає 15% коштів від потенційного майбутнього продажу Пабло.

Опорник поповнив склад "орлят" наприкінці липня 2021 року. За даними порталу transfermarkt, ПСВ тоді заробив на його трансфері 6 млн. З ейндговенцями Росаріо став чемпіоном Нідерландів-2017/18.

У 149-ти матчах за Ніццу домініканець відзначився чотирма голами й шістьма асистами.

Пабло дебютував за збірну Нідерландів у жовтні 2018 року, але пізніше змінив футбольне громадянство, у червні 2025-го розпочавши виступи за збірну Домініканської Республіки (одна гольова передача в п'яти поєдинках).

Порту опорник представлятиме у футболці з 13-м номером.