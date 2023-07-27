Іспанія

Англієць озвучив амбіції клубу.

Новоспечений гравець мадридського Реала Джуд Беллінгем заявив, що команда може виграти всі турніри.

"Я насолоджуюся перебуванням у Реалі. Це найбільший клуб, і ми можемо виграти всі турніри. У Реалі завжди ставлять лише максимальні завдання.

У нас чудовий склад. Всі максимум викладаються на тренуваннях, підготовка до старту сезону йде повним ходом. Відчуваю, що мені вдалося вписатися в команду, я всім задоволений", – цитує Беллінгема Sky Sports.

Нагадаємо, що угода з 19-річним англійцем розрахована на шість років. Сума трансферу склала 103 мільйони євро, а ще 31 млн євро "джмелі" можуть отримати як бонуси.