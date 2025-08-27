Іспанія

"Жовта субмарина" близька до трансферу Арнау Тенаса.

Голкіпер ПСЖ Арнау Тенас уже найближчим часом може поповнити склад Вільярреала.

За даними журналіста Фабріціо Романо, клуби підписали всі необхідні для переходу 24-річного іспанця документи. Сума трансферу має скласти 2,5 млн євро.

У той же час журналіст Ніколо Скіра пише, що ПСЖ отримає від Вільярреала 6 млн. Із новим для себе клубом Тенас має підписати чотирирічний контракт.

Паризький гранд Арнау представляє від початку серпня 2023 року. Тоді воротар на правах вільного агента залишив рідну для нього Барселону.

Договір про співпрацю між Тенасом і ПСЖ розраховано до кінця червня 2026 року. На рахунку іспанця десять пропущених голів у восьми матчах (один "сухий") клубу в усіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Вільярреал близький до оренди центрфорварда Роми Артема Довбика.