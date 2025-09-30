Іспанія

Спортивний директор каталонців вважає нідерландця ключовим гравцем проєкту.

Спортивний директор Барселони Деку підтвердив, що клуб веде переговори з центральним півзахисником Френкі де Йонгом щодо продовження контракту.

"Я впевнений у тому, що Френкі де Йонг підпише новий контракт із клубом. Ми вважаємо його ключовим гравцем для нашого проєкту, тому так — ми ведемо перемовини", — цитує слова Деку видання Mundo Deportivo.

За попередніми даними, нова угода 28-річного нідерландця має бути розрахована до літа 2029 року і може бути підписана вже найближчим часом. Поточний же контракт Френкі спливає наприкінці цього сезону.

Раніше повідомлялося, що зарплата де Йонга буде трохи меншою, ніж нинішня, однак цього року він отримує більше через відстрочені минулі виплати, пов’язані з пандемією Covid-19. Зазначалося, що хавбек задоволений умовами, які йому запропонували боси "блаугранас".